Après le renvoi de son procès / Barthélémy Dias: « L’affaire ne sera jamais jugée... »

Suite au renvoi de son procès, devant se tenir ce matin, à la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar, Barthélémy Dias soutient que l’affaire ne sera jamais jugée. Il y aura toujours, promet-il, des renvois.



D’après le maire de Mermoz / Sacré-Cœur, c’est l’agresseur que l’on veut mettre au banc des accusés.



Alors que dans cette affaire, il n’en existe pas. « Il n’y a pas d’agresseur et il n’y a pas de commanditaire non plus », insiste-t-il.