Après le renvoi du procès/ Me Ousseynou Fall, avocat d’Ousmane Sonko: « Ce que j’ai vu est très suspect »

Me Ousseynou Fall, avocat d’Ousmane Sonko, s’est présenté à la presse après le renvoi de l’affaire qui lie son client à Mame Mbaye Niang.



La robe noire fait savoir qu’il doute du parquet et de l’exécutif, suspectant que son client va être condamné pour l’empêcher d’être candidat à la Présidentielle.



L’avocat révèle également pourquoi lui et les autres avocats de la défense ont demandé le renvoi.