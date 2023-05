Après le renvoi du procès Sweet beauté : Une bataille rangée oppose gendarmes et éléments de Bip

Une bagarre a éclaté entre les forces de l’ordre ce mardi, au tribunal de Dakar, en marge de l’affaire Sweet beauté. Un des agents de la BIP qui garde Adji Sarr, a eu une altercation avec un gendarme.



Après le renvoi du procès, Adji Sarr s’est dirigée vers le parking du tribunal pour monter dans la voiture qui l’avait amenée. Elle était accompagnée d’un l’élément de la BIP, qui est son garde du corps détaché. Ce dernier a été stoppé par un gendarme, alors qu’il suivait Adji Sarr.



Ainsi, il s’est rebellé et une dispute a éclaté. Il sera rejoint par d’autres éléments de la Bip et les gendarmes se sont joints à eux. Et, ils se sont battus pendant une à deux minutes, avant d’être séparés par d’autres agents.







Amath Thiam