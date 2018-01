Après le viol de quatre de ses ressortissants, l’ambassade d'Espagne déconseille temporairement la destination Casamance

Après la France, c’est l’Espagne qui déconseille à ses ressortissants de voyager, jusqu’à nouvel ordre, par la route n°4 qui relie la capitale régionale à la frontière bissau-guinéenne. Cette notice a été émise par l’ambassade du royaume d’Espagne au Sénégal, après l’agression jeudi, de quatre de ses ressortissants sur la route N°5 entre les villages de Karong et Kataba 2, informe le journal EnQuête.



Des individus armés non encore identifiés, ont braqué un véhicule en provenance de Kafountine, qui transportait 7 passagers dont 4 touristes espagnoles. Ce braquage qui a eu lieu en plein jour, aux environs de 15 heures. Les quatre touristes dont trois femmes ont d’abord été enlevées puis entraînées dans la brousse, avant d’être violées et libérées. Parmi ces femmes espagnoles violées, l’une d’elles était admise dans un centre de soins à Kafountine. Plusieurs personnalités ont condamné cet acte et appelé l’Etat à traquer les auteurs.