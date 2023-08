Après les attaques de l'Amicale: Mbagnick Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise d'Escrime, recadre, demande calme et patience... Rédigé par leral.net le Samedi 12 Août 2023 à 22:52 | | 0 commentaire(s)| Après la déclaration de l'amicale, Mbagnick Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise d'Escrime, s'est prononcé pour recadrer les jeunes de l'Amicale des nouveaux types d'escrimeurs et les appelle au calme et à la patience, afin de trouver un consensus avec la Fédération.



Accueil Envoyer à un ami Partager