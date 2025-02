Après les médecins, les techniciens supérieurs de santé appellent à la grève Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2025 à 16:04 | | 0 commentaire(s)|

Suite à la récente mobilisation des médecins, les techniciens supérieurs de santé entrent à leur tour en action. Le Syndicat Autonome des Techniciens Supérieurs de la Santé (SATSUS) a annoncé, dans un communiqué rendu public, une grève générale pour les mercredi 26 et jeudi 27 février 2025, afin d’exiger la régularisation de leur situation administrative. Cette décision intervient après un long processus de négociations avec le ministère de la Fonction publique, dont les résultats se font toujours attendre, selon le document. Le Comité Exécutif National (CEN) du SATSUS a exprimé son mécontentement face à l’inaction du gouvernement, qui n’a pas encore adopté le décret permettant l’intégration des techniciens supérieurs de santé dans leurs nouveaux corps d’accueil, malgré la formation complémentaire qu’ils ont suivie. Ces professionnels, titulaires de diplômes d’État dans des spécialités comme administrateur de soins, administrateur des services de santé ou ingénieur en biologie médicale, réclament une reconnaissance de leur statut et une revalorisation de leur travail. Le syndicat a salué la tournée nationale menée début février dans les régions du nord, où de nouvelles sections ont été créées, renforçant ainsi la présence du SATSUS à l’échelle du pays. Cependant, face à l’échec des négociations, le CEN a décidé d’intensifier la pression en convoquant une mobilisation générale lors de l’assemblée prévue à l’hôpital Albert Royer le 25 février 2025, juste avant le début de la grève. Cette grève, qui préservera les services d’urgence, constitue une nouvelle étape dans la lutte des techniciens supérieurs de santé pour faire valoir leurs droits. Le SATSUS se dit déterminé à obtenir satisfaction et prévient déjà que d’autres actions pourraient suivre si aucune solution n’est apportée.



Source : https://senemedia.com/annonce-78962-aprs-les-mdeci...

