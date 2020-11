Après lui avoir offert un boubou et un parfum, Serigne Mountakha Mbacké à Mamour Diallo: " Sama doom nga, dii sama xarit ..." Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Novembre 2020 à 01:37 | | 0 commentaire(s)| Agir en silence, en apportant à l'existence d'autrui, un peu de joie et de bonheur, en faisant fleurir quotidiennement leur coeur, sont les plus belles récompenses que l'on puisse obtenir. Ce don de soi, sans ne rien attendre en retour est un acte d'humilité. Il suffit d'observer ces êtres quelques instants pour être imprégné de leur bonté et générosité... Il garde sa base politique au profit de son ami Macky Sall dont il déclare loyal à vie.



Il suffit de croiser leur regard pour s'apercevoir que l'amour y règne en maître. Ces êtres, guidés par le divin, ont su affronter leurs peurs et leurs obscurités, ils ont enduré les pires épreuves que l'on puisse imaginer, mais jamais ils ne se sont détournés de leur chemin. Ils portent en eux leur vécu, disposant au fond de leur âme, un amour pur et authentique qu'ils injectent à l'humanité. Ce qu'a bien compris le khalif général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Le saint homme a, comme vous le voyez sur ces images exclusives de dakarposte.com et leral.net, reçu avec les honneurs dus à son rang l'ex Directeur des Domaines du Sénégal.

Mamadou Mamour Diallo, qui s'est emmuré dans son silence, était, nous souffle t'on ému aux larmes. Il y'a de quoi, serait-on tenté de dire. Car, Serigne Mountakha MBACKÉ lui a offert, contre toute attente, à l'issue de l'audience, un parfum Musk et une belle tenue traditionnelle qui ne courent pas les rues.

Puis, le vénéré guide religieux de laisser entendre: "yow sama doom nga , dii sama xarit , yiiw, am imaan " (Vous êtes mon fils, mon ami. Qui plus, vous êtes correct, doublé d'une foi en Dieu)







De quoi s'enorgueillir et afficher la banane comme l'a été ce non moins responsable de l'APR à Louga au sortir de son audience avec Serigne Mountakha Mbacké!





SOURATE 74

AL-MUDDATTIR (LE REVÊTU D'UN MANTEAU)



56 versets

Pré-hég. n°4





Retour



Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.





1. Ô, toi (Muhammad)! Le revêtu d'un manteau!



2. Lève-toi et avertis.



3. Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur.



4. Et tes vêtements, purifie-les.



5. Et de tout péché, écarte-toi. .



6. Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. .



7. Et pour ton Seigneur, endure.



8. Quand on sonnera du Clairon,



9. alors, ce jour-là sera un jour difficile,



10. pas facile pour les mécréants.



11. Laisse-Moi avec celui que J'ai créé seul,



12. et à qui J'ai donné des biens étendus,



13. et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie,



14. pour qui aussi J'ai aplani toutes difficultés.



15. Cependant, il convoite [de Moi] que Je lui donne davantage.



16. Pas du tout! Car il reniait nos versets (le Coran) avec entêtement.



17. Je vais le contraindre à gravir une pente.



18. Il a réfléchi. Et il a décidé.



19. Qu'il périsse! Comme il a décidé!



20. Encore une fois, qu'il périsse; comme il a décidé!



21. Ensuite, il a regardé.



22. Et il s'est renfrogné et a durci son visage.



23. Ensuite il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil.



24. Puis il a dit : "Ceci (le Coran) n'est que magie apprise



25. ce n'est là que la parole d'un humain".



26. Je vais le brûler dans le Feu intense (Saqar).



27. Et qui te dira ce qu'est Saqar?



28. Il ne laisse rien et n'épargne rien;



29. Il brûle la peau et la noircit.



30. Ils sont dix neuf à y veiller.



31. Nous n'avons assigné comme gardiens du Feu que les Anges. Cependant, Nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le Livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le Livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute; et pour que ceux qui ont au coeur quelque maladie ainsi que les mécréants disent : "Qu'a donc voulu Allah par cette parabole?" C'est ainsi qu'Allah égare qui Il veut et guide qui Il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à part Lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains.



32. Non! Par la lune!



33. Et par la nuit quand elle se retire!



34. Et par l'aurore quand elle se découvre!



35. [Saqar] est l'un des plus grandes [malheurs]



36. un avertissement, pour les humains.



37. Pour qui d'entre vous, veut avancer ou reculer.



38. Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis.



39. Sauf les gens de la droite (les élus) :



40. dans des Jardins, ils s'interrogeront



41. au sujet des criminels :



42. "Qu'est-ce qui vous a acheminés à Saqar?"



43. Ils diront : "Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la Salat,



44. et nous ne nourrissions pas le pauvre,



45. et nous nous associions à ceux qui tenaient des conversations futiles,



46. et nous traitions de mensonge le jour de la Rétribution,



47. jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente [la mort]".



48. Ne leur profitera point donc, l'intercession des intercesseurs.



49. Qu'ont-ils à se détourner du Rappel?



50. Ils sont comme des onagres épouvantés,



51. s'enfuyant devant un lion.



52. Chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte des feuilles tout étalées.



53. Ah! Non! C'est plutôt qu'ils ne craignent pas l'au-delà.



54. Ah! Non! Ceci est vraiment un Rappel.



55. Quiconque veut, qu'il se le rappelle.



56. Mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. C'est Lui qui est Le plus digne d'être craint; et c'est Lui qui détient le pardon.





Accueil Envoyer à un ami Partager