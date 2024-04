Après plus de 19 mois de grève : Les agents municipaux vont bloquer les permis d’inhumation En grève depuis plus d’un an, les travailleurs des collectivités territoriales sont en train de peaufiner un plan d’action plus que dramatique. Invité hier de l’émission "Midi Keng" de PressAfrik, Mouhamed Sougou a fait savoir que les agents municipaux vont passer à la vitesse supérieure, en bloquant les permis d’inhumation au niveau des Mairies.



Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2024 à 17:02 | | 0 commentaire(s)|

Cette tournure risque de créer une situation inédite, au regard de la sensibilité de la question.



Pourtant le 19 avril dernier, l’Intersyndicale des travailleurs des Collectivités territoriales avait été reçue par le nouveau ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires. Une nformation partagée aussi sur Leral.net



Balla Moussa Fofana, jugeant « légitime » la revendication des grévistes, avait promis de se pencher sur la « revalorisation des salaires des travailleurs des collectivités territoriales ».











Avec Bes Bi

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook