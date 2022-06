Après plusieurs morts lors des manifestations : Colobane exige sécurité et paix, sinon... Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juin 2022 à 06:27 | | 0 commentaire(s)| Colobane a toujours été au cœur des débats lors des manifestations qui se déroulent dans son secteur. La dernière en date, le 17 juin, a vu un mort durant les échauffourées. C'est pourquoi, le porte parole du jour, Pape Ndiaye, exhorte l'Etat à assurer leur sécurité d'autant que près de 6000 personnes fréquentent le marché par jour et qu'ils fonctionnent sur fonds propres. "Nous voulons juste la paix et il faut penser aux autres pays qui se trouvent dans ce marché", alerte-t-il.



