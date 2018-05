Après s’être fait refaire les fesses, elle a peur qu’elles explosent ! (vidéo)

Star Delguidice (oui c’est son nom) est une jeune femme de 28 ans et au cours du mois de décembre, elle est partie en Turquie dans un but bien précis… Fan de Kim Kardashian et de son corps « de rêve », la jeune femme souhaite lui ressembler et décide de contacter un chirurgien esthétique afin de se refaire faire les fesses. Mais Star va vite le regretter !



Vous voyez, lorsque vous vous envoyez un énorme paquet de gâteaux bourrés de chocolat et que vous regrettez ensuite ? Et bien ce n’est rien à côté de ce que va ressentir Star Delguidice après son intervention.



Une fois opérée et de nouveau chez elle, la jeune femme va commencer à ressentir d’énormes douleurs au niveau de ses fesses. La souffrance est tellement insupportable qu’elle ne peut même plus s’asseoir et qu’elle a peur que ses fesses explosent. Lorsque l’on voit les photos, on comprend pourquoi elle a peur.



La jeune femme regrette…

Son histoire a fait rapidement le tour de la toile et certains médias se sont intéressés à son cas. Elle a alors accordé une interview dans l’émission télévisée This Morning du vendredi 27 avril dernier. Lorsque les journalistes Ruth Langsford et Eamonn Holmes l’interviewent, la jeune femme répond très sincèrement. « Je n’avais pas vraiment réalisé les conséquences. Cela m’a causé beaucoup d’anxiété ». « Je suis en thérapie parce que j’ai subi un stress post-traumatique à cause de la chirurgie ».



Au cours de l’interview, la jeune femme a expliqué la singularité de son cas. En temps normal, les implants que la jeune femme a reçu pour ses fesses prennent forme au bout de 6 mois environ. Mais pour Star cela pourrait prendre plus de 2 ans ! Et à cause des douleurs insupportables, la jeune femme pense sérieusement à se faire retirer ses implants. Pourtant, elle ne les porte que depuis 3 mois. La forme pointue et la douleur qu’elle ressent lorsqu’elle s’assoit la terrifient. Elle a peur que ses fesses explosent.



Au cours de l’interview, un des journalistes lui a demandé « Mais vous n’aviez pas fait de recherches auparavant ? ». La jeune a répondu très sincèrement. « Je peux être très naïve parfois comme plusieurs autres jeunes femmes. Je n’ai pas vraiment fait de recherches ».



Au cours de cette même interview, la jeune femme avait assuré qu’elle ne ferait plus jamais d’intervention de ce genre. Mais vous n’allez jamais le croire. Au cours d’une deuxième interview quelque temps plus tard, dans la même émission télé, Star a affirmé qu’elle comptait au final se faire refaire les seins et le visage !



Et bien, on lui souhaite bien du courage !