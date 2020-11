Après sa rencontre en catimini avec le Pr Macky Sall, Boubacar Camara se justifie

Sa récente audience, loin des indiscrets, avec le Président Macky Sall s'est, contre toute attente, ébruitée.

L'ancien DG de la Douane, dans un passé récent, proche de Karim Wade, ne cesse de se justifier.

Boubacar Camara multiplie, depuis quelques jours, les sorties médiatiques pour confirmer la rencontre avec le chef de l'Etat qui a eu lieu le 11 octobre dernier.

Dakarposte a appris que le chef de file du PCS (Parti de la Construction et de la Solidarité), accusé d'avoir trahi l'opposition pour rejoindre la mouvance présidentielle, sera l'invité du "Grand Jury" qui passe ce dimanche à 11h sur la Rfm.

L'ex allié d'Ousmane Sonko (allusion faite à la coalition "Jotna" à l'actif de ce denier) s'expliquera certainement sur sa décision de rompre les amarres avec le leader du parti "Pastef"



En tous les cas, un illustre psychothérapeute disait : " Lorsque la justification devient un besoin compulsif, c’est souvent qu’elle vient compenser un manque d’estime de soi : on cherche coûte que coûte à remporter l’assentiment de l’autre, à lui montrer qu’on est quelqu’un de bien car finalement, on n’en est pas vraiment convaincu soi-même".

