Après sa vidéo polémique, Kilifeu lâche: "Vous devez me croire, les leaders sont à abattre, mais..." Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 15:18 | | 2 commentaire(s)| Après la vidéo montrant Kilifeu sur Leral qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, en flagrant délit de réception d'argent pour tenter de trouver un visa ou un passeport diplomatique, ce dernier n'a pas tardé à réagir dans un audio. Tout en promettant de tenir une conférence de presse demain jeudi. "Vous devez me croire et pas croire ce que les autres disent, les leaders sont les hommes à abattre et cela n'à rien à voir avec le mouvement. Vous devez savoir aussi que cette personne est une amie d'enfance, on a cheminé ensemble durant 30 ans et à voir la vidéo de près, on dirait qu'il cherchait à me nuire. C'est une bonne personne et elle rendait visite à mère depuis Kaolack sans m'avertir. Mais ne vous en faites pas, croyez en ce que j'ai dit, mais pas ce que les autres ont dit car il y en a qui ne comprennent pas. D'ailleurs, demain jeudi, je vais tenir une conférence de presse", a-t-il dit dans l'audio.



Accueil Envoyer à un ami Partager