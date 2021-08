Après ses révélations sur la covid-19: Une plainte du ministère de la Santé contre Dr. Babacar Niang, sur la table du Procureur Une plainte du Ministère de la Santé vise Dr. Babacar Niang, Médecin-chef de Suma Assistance. Ce dernier, a affirmé hier, dans l’émission "Jury du Dimanche" de Iradio, que du matériel issu de structures du public est vendu aux structures sanitaires du privé.

Une plainte pour propos diffamatoires, de nature à porter le discrédit sur les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre la pandémie au Sénégal, a été déposée sur la table du Procureur de la République. Il appartiendra désormais à Dr. Babacar Niang de prouver la véracité de ses propos.



D’après Dr, Niang, des officines, ayant pignon sur rue se spécialisent dans le recel de matériel médical appartenant au service public et le matériel mis à la disposition des Centres de traitement des épidémies (CTE) pour la prise en charge des malades de Covid-19.



« La maison Keur Serigne bi et d’autres revendeurs qui ont pignon sur rue, te sortent tout le matériel que tu veux. Ce n’est pas normal. Tout ministre de la Santé qui vient, la première recommandation qu’on lui fait, c’est de ne pas soulever ce lièvre. On achète par des revendeurs qui sont agréés.



Il y a d’autres même qu’on voit, c’est des bricoleurs. Même eux, ils ont le formulaire. (Pour) les gants de protection, actuellement, si vous ne mettez pas 7 000 FCfa, vous n’avez pas une paire », révèle Dr. Babacar Niang.





