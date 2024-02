Apres six mois de détention: Le maire de Thiaroye-Sur-Mer, El Mamadou Ndiaye libéré

Le maire de Taxawu Sénégal, Me Mamadou Ndiaye a été élargi de prison hier jeudi. La Chambre d’accusation a répondu favorablement à la demande de la mise en liberté provisoire du maire de Thiaroye-Sur-Mer. Cette haute juridiction a tranché en faveur de l’avocat du maire, Me El Mamadou Ndiaye. Ce membre de Taxawu Sénégal est désormais libre après six mois de détention, renseigne "Le Témoin".



L’information a été confirmée par Me Moussa Sarr, membre du pool d’avocats du maire de Thiaroye-Sur-Mer. Pour rappel, Me Ndiaye avait été placé sous mandat de dépôt au courant du mois d’août dernier. Il est poursuivi pour complicité d’escroquerie dans une affaire de vente de faux baux relatifs à un site situé au centre-ville. Me El Mamadou Ndiaye a contesté les faits qui lui sont reprochés, jurant n’avoir touché dans cette affaire, que ses honoraires.

