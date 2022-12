Après son départ du gouvernement: Amadou Hott rebondit à la BAD

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, a nommé l’ancien ministre de l’Économie, du plan et de la coopération du Sénégal, M. Amadou Hott, comme son envoyé spécial et ambassadeur mondial pour l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique (AGIA).



L’AGIA accélérera la transition de l’Afrique vers le Net Zéro en mobilisant, à grande échelle et à un rythme accru, les investissements nécessaires pour combler le déficit d’infrastructures en vue d’une trajectoire de développement du continent à faible émission de carbone et résiliente au climat.



L’Alliance lèvera jusqu’à 500 millions de dollars pour financer les premières étapes de l’élaboration de projets d’infrastructures plus écologiques. Ces projets devraient générer jusqu’à 10 milliards de dollars d’opportunités d’investissement, dans le cadre d’investissements conjoints, de cofinancements, de mécanismes d’atténuation des risques et de financements mixtes.