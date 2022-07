Après son passage à Ranérou: Aliou Dembourou Sow détruit Ousmane Sonko, "violeur et..." Rédigé par leral.net le Samedi 23 Juillet 2022 à 16:45 | | 0 commentaire(s)| Un qui ne rate jamais une occasion pour répondre à Ousmane Sonko, c'est bien Aliou Dembourou Sow. Après son passage dans le Fouta où il a critiqué le bilan de Macky Sall, le leader de YAW a eu du répondant. "Il me fait rire, on m'a connu avec l'histoire du sabre, mais il est comment? J'ai brandi un sabre, lui qu'est-ce qu'il a brandi? Deux pistolets avant de violer une fille, c'est pourquoi il ne veut pas répondre à la justice", a fulminé le député avant de lister le nombre de réalisations de Macky Sall dans le Ranérou.





