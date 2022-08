Après sonboycott des élections du Hcct: La coalition Bunt-Bi s’explique L’Union Citoyenne Bunt-Bi dans un communiqué transmis à ‘’Actusen’’, informe l’opinion nationale et internationale de sa non-participation aux élections du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) prévues le 4 septembre 2022, malgré son millier de conseillers municipaux et départementaux obtenus lors des dernières élections locales de janvier 2022.

En effet, ajoute le document, le HCCT dont la forme de création ne répond pas aux préoccupations des collectivités, n’a jamais réussi à obtenir l’adhésion de la population qui ne comprend ni son intérêt ni son rôle.

«Soucieuse de l’équilibre institutionnel de notre pays et de l’appropriation des institutions par les populations, l’Union Citoyenne Bunt-Bi propose dans son programme SÉNÉGAL ENTREPRENANT ET SOLIDAIRE, dans son volet dénommé ACTE UNIQUE DE LA DÉCONCENTRATION -DECENTRALISATION, des mesures correctrices qui, si elles sont appliquées, permettront d’avoir des institutions qui contribuent véritablement au développement équilibré et équitable de nos territoires», lit-on dans la note.



Ainsi, à la place du HCCT, renseigne le document, «l’Union Citoyenne Bunt-Bi propose des réformes courageuses et inédites entre autres, la création de 5 méga régions dont chacune sera dotée d’un conseil territorial représentant la population de la région, ainsi que d’un conseil préfectoral qui, lui, va représenter l’administration».



En outre, «un ministre d’état en charge des programmes sera affecté à chaque région. Ledit ministère sera confié prioritairement aux jeunes. Enfin, 50% du budget national sera alloué aux 5 régions et son exécution sera contrôlée par le conseil territorial. Il s’agit d’un basculement des ressources publiques au service de la décentralisation et de la déconcentration».



