Après un an de leur installation : Le Forum civil a réuni ses cadres, appelés observateurs territoriaux pour dresser un bilan Dans le cadre du programme USAID TRADE, qui vise à promouvoir la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif, le Forum civil a réuni ces observateurs territoriaux, chargés de surveiller les activités dans les zones pétrolières, gazières et minières.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Septembre 2024 à 16:27 | | 0 commentaire(s)|

« Ces observateurs ont été mis en place pour permettre aux populations locales de mieux prendre en charge leurs propres revendications », a expliqué Birame Seck, coordinateur du Forum civil.



Une rencontre a été organisée à Saly, un an après leur installation, et l'occasion a été saisie pour faire le bilan, mais aussi pour mettre en place un réseau de collaboration. « Aujourd'hui, nous avons organisé une conférence nationale avec les membres du secteur extractif, afin d’échanger, de partager leurs expériences et de discuter des difficultés rencontrées sur le terrain. Nous envisageons de les mettre en réseau », a ajouté le coordinateur, se disant satisfait du bilan présenté par les observateurs après un an d'activité.



Des représentants des zones de Khossanto,Saraya , kedougou Matam, saint Louis et Daroukhodoss ont participé à cette rencontre.



Cependant, des plaidoyers ont été adressés au gouvernement pour qu'il apporte des solutions aux difficultés rencontrées par les populations locales. « Nous lançons un appel au gouvernement pour qu’il prenne en compte l’existence de ces cadres territoriaux, qui permettent aujourd'hui aux populations de défendre leurs propres intérêts en matière de revendications dans le secteur extractif. Il est essentiel que le gouvernement les associe aux actions menées sur le terrain afin de trouver des solutions aux problèmes qu'elles rencontrent », a estimé le coordinateur du Forum civil.



Omar Ndiaye



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook