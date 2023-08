Après un braquage: Le véhicule d’un agent de la Senelec retrouvé en Gambie Chauffeur d’un agent de la Senelec, Massamba G. N. et son ami, El Hadji Moussa D. ont été condamnés hier, à trois mois de prison ferme pour le cambriolage d’une agence de la société nationale d’électricité. Les malfaiteurs ont emporté un véhicule de marque Kia. Un butin qu’ils ont tenté de vendre en Gambie.

C’est Massamba G. N. qui a eu l’idée du vol. Il a demandé à son ami, El Hadji Moussa D. de pénétrer dans le sous-sol d’une agence de la Senelec et de dérober le véhicule du nommé Ousseynou N.. Après avoir réussi cet exploit, ce dernier a rejoint son acolyte à Keur Massar.



C’est alors que les deux hommes sont allés à Rosso. Mais, ils n’ont pas pu franchir la frontière sénégalo-mautitanienne à cause des contrôles. Massamba et El Hadji Moussa ont rebroussé chemin. Ainsi, ils ont débarqué en Gambie où ils ont tenté de céder le butin à 5 milllions francs. Entretemps, l’exploitation des caméras de surveillance de la société nationale d’électricité a permis aux éléments de la sûreté urbaine d’identifier le voleur.



À l’interrogatoire, El Hadji Moussa D. a balancé son compère. Sous mandat de dépôt le 17 août dernier, les prévenus ont été jugés hier, par le tribunal de Dakar statuant en matière de flagrants délits. Commerçant demeurant à Keur Massar, El Hadji Moussa D. a expliqué avoir simulé un appel téléphonique quand il s’est invité dans le parking. « J’étais à la recherche du véhicule. Après l’avoir pris, je suis parti à Rosso avec mon co-prévenu. Mais, on ne pouvait pas passer car la carte grise n’était pas dans le véhicule », dit-il. Chauffeur d’un agent de la Senelec, Massamba G. N., 41 ans, a avoué avoir commandé le vol.



À l’en croire il était à son coup d’essai. Pour sa part, Ousseynou N. a déclaré qu’il travaille à la Senelec. Il a fait le déplacement en Gambie à deux reprises pour retrouver son véhicule. Pour ces deux voyages, il a dépensé 1,8 milllion francs. Quant à sa voiture, elle a été restituée en l’état.



Me Seyba Danfakha a souligné la gravité des faits commis. Il demeure convaincu que les prévenus ne sont pas à leur premier forfait. « C’est l’image de la Senelec qui est écornée. N’eût été l’installation des caméras, le véhicule allait disparaître. Mon client a eu à faire des déplacements en Gambie. Il est resté un mois sans user de ce véhicule. Il prenait un taxi et payait 10 mille francs par jour », a fait observer le conseil de la partie civile qui a réclamé 3 millions francs, en guise de réparation.



D’après Rewmi, dans ses réquisitions, le maître des poursuites a demandé au tribunal de requalifier le vol en réunion en complicité de vol pour Massamba G. N. Ainsi, il a requis deux ans ferme contre les prévenus. Pour Mes Baba Diop et Babacar Mbaye, les prévenus méritent le pardon du tribunal. Étant donné qu’ils ont regretté les faits. Me Babacar Mbaye qui assurait la défense de El Hadji Moussa D., a relevé que son client a eu la chance d’avoir un père qui a mis à sa disposition un immeuble R+1 et une voiture.



Dans son délibéré, la présidente de la séance a infligé une peine de six mois, dont trois ferme aux prévenus qui ont été reconnus coupables des faits de vol simple et complicité dudit chef.



