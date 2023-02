Après un siècle d’exil en France : Un « tambour parleur » bientôt rendu à la Côte d’Ivoire Rédigé par leral.net le Mardi 31 Janvier 2023 à 21:57 | | 0 commentaire(s)|

Il n'avait plus résonné dans son pays d'origine depuis près d'un siècle : un tambour ivoirien saisi par la France durant la colonisation est sur le point d'être rendu à la Côte d'Ivoire, nouvelle étape d'une politique de restitution d'œuvres engagée en 2017 par le président Macron.

« Cet objet a une grande valeur », sa restitution « va faire du bien aux descendants (…) c’est une action forte qui parle aux communautés », s’est réjoui auprès de l’Agence France presse (Afp) un porte-parole du ministère ivoirien de la Culture. Confisqué en 1916 par l’armée française à la communauté Ébrié et conservé ces dernières années au musée du Quai Branly à Paris, le tambour ivoirien Djidji Ayokwe doit être restitué au musée des Civilisations de Côte d’Ivoire courant 2023. Cet objet traditionnel, réclamé de longue date par Abidjan, constitue une pièce centrale de l’art musical des Ébriés, ethnie de Côte d’Ivoire. Surnommé « tambour parleur », mesurant trois mètres de long et pesant 430 kg, cet instrument en bois aux propriétés symboliques et mystiques servait notamment à prévenir des dangers, mobiliser pour la guerre ou convoquer les villages à des cérémonies ou des fêtes. Il est le premier d’une liste de 148 œuvres dont la Côte d’Ivoire a officiellement demandé fin 2018 la restitution à la France. AFP



Source : https://lesoleil.sn/apres-un-siecle-dexil-en-franc...

