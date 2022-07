Après une semaine : "Les candidats sont loin de décrypter les attentes des populations" (MT)

Après une première semaine de campagne, les populations restent toujours sur leur fin. Une frange accrochée par Léral n'est pas encore satisfaite des offres de programmes des différents candidats. Elle estime que ces derniers sont loin du compte et ne parviennent pas toujours à décrypter les attentes et préoccupations des populations. Et pour des raisons de stabilité, les populations demandent aux candidats d'avoir beaucoup plus de retenue pour éviter les scènes de violences regrettables.