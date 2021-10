Aquaculture: le Sénégal veut atteindre une production de 12 600 tonnes d’ici cinq ans

A travers son plan stratégique de développement de l’aquaculture pour la période 2022-2026, le gouvernement veut faire de l’aquaculture une véritable alternative à la pêche capable de fournir des produits halieutiques en quantité et de créer des milliers d’emplois pour les jeunes et les femmes.

Dans son ambition de faire de l’aquaculture une véritable industrie de création d’emplois et de richesses, le ministère des Pêches et de l’économie maritime travaille, à travers l’Agence nationale de l’aquaculture (Ana) travaille à un plan stratégique de développement de l’aquaculture pour la période 2022-2026. Hier, les grandes lignes de ce plan ont été partagés lors d’un atelier présidé par le Ministre des Pêches et de l’Economie maritime. Alioune Ndoye a insisté sur la nécessité d’avoir une stratégie réaliste pour faire de l’aquaculture une véritable alternative à la pêche. « La stratégie de développement proposée a pour vision de faire de l’aquaculture un pourvoyeur significatif de produits halieutiques au Sénégal, capable de créer et de maintenir des milliers d’emplois notamment pour les femmes et les jeunes, en veillant au respect des normes sanitaires et environnementales », a-t-il déclaré. Il soutient que l’ambition dudit plan est de lever les contraintes liées à l’accès aux intrants (aliment de poissons et alevins) en qualité et en quantité par la mise en place d’un cadre propice au développement de l’aquaculture ; le renforcement des capacités techniques et moyens de mobilisation de ressources de l’Ana ; la mise en place des prérequis pour le grand décollage de la production aquacole.

Malgré les efforts du gouvernement et les progrès notés depuis la création de l’Ana, le niveau de développement de l’aquaculture est en dessous des objectifs visés dans le Plan Sénégal émergent en termes de production aquacole et de création d’emplois. « Il est noté jusqu’ici, des fermes aquacoles de petite échelle et de type communautaire qui ne sont pas un véritable levier pour atteindre les objectifs visés dans le PSE en matières d’aquaculture », a déploré le ministre. Selon Alioune Ndoye, la production aquacole actuelle, tourne autour de 1100 tonnes et environ 2000 emplois.

Pour lever les obstacles et fouetter le sous-secteur de l’aquaculture au Sénégal, le plan stratégique de développement de l’aquaculture pour la période a défini 14 chantiers stratégiques et 55 projets. L’objectif est d’atteindre, dans un horizon de cinq ans, une production aquacole de 12 600 tonnes et la création de 4658 emplois directs sans compter les emplois indirects pour les jeunes et les femmes.

Mais l’atteinte de ces objectifs passe par la levée de la contrainte liée au financement de ce plan assuré pour 52 % par le privé et les Partenaires techniques et financiers et 48 % par le gouvernement. C’est pourquoi, Alioune Ndoye invite ces acteurs à apporter leur concours pour faire de l’aquaculture une « véritable industrie qui va contribuer à la fourniture en produits halieutiques et à la création d’emplois pour les jeunes et les femmes ».

Mamadou GUEYE