Arabie Saoudite : Deux Sénégalais arrêtés depuis le 14 janvier dernier, implorent le soutien de Macky Sall Ibrahima Cissé, né le 10 janvier 1967 à Ndiamacouta et Alpha Cissé, né le 02 février 1980, qui étaient partis en Arabie Saoudite sur invitation de leur ami saoudien, ont été arrêtés, juste après leur arrivée dans ledit pays, le 14 janvier 2022 dernier.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Avril 2022 à 22:56 | | 0 commentaire(s)|

En effet, Ibrahima Cissé et Alpha Cissé sont dans les liens de la détention depuis quatre mois en Arabie Saoudite, alors qu'ils y étaient venus sur invitation de leur ami commun saoudien.



Dans le communiqué parvenu à Leral, ces deux Sénégalais sont sans assistance depuis leur incarcération et n'ont aucune nouvelle du Consul, Cheikhouna Bara Falilou.



Le document fait également savoir que leurs familles sont sans nouvelles et que les deux prévenus demandent au Chef de l'Etat de les aider à se tirer de ce mauvais pas.



Et, comme le Président de la République, Macky Sall, a toujours soutenu les dignes fils du pays qui sont dans la Diaspora, il règlera sans aucun doute le problème des deux malheureux, d'autant qu'il est actuellement sur le sol saoudien, sur invitation du Roi.



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook