Arabie Saoudite : Le Président Diomaye Faye annonce la révision du projet de dessalement d’Acwa Power Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2024 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la révision du projet de dessalement d’eau, qui vise à améliorer l’approvisionnement en eau potable dans le pays. De retour à Dakar après une visite officielle en Arabie Saoudite, il a déclaré que les discussions avec les autorités saoudiennes ont permis […] Sénégal Atlanticactu/ Bassirou Diomaye Faye/ Saliou Ndong Le Président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la révision du projet de dessalement d’eau, qui vise à améliorer l’approvisionnement en eau potable dans le pays. De retour à Dakar après une visite officielle en Arabie Saoudite, il a déclaré que les discussions avec les autorités saoudiennes ont permis de poser les bases solides pour renforcer les relations bilatérales, avec des assurances quant à la prise en compte des intérêts du Sénégal dans ce projet. « Les relations entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite vont connaître de nouvelles perspectives. Nous avons reçu des assurances de la part des autorités saoudiennes pour une meilleure intégration des besoins sénégalais dans le cadre de ce projet », a confié le Chef de l’Etat qui ajoute que cette coopération pourrait bénéficier aux secteurs de l’énergie et de l’hydraulique du pays, rapporte Senego. Le Président a également précisé avoir chargé le ministre de l’Hydraulique de revoir les paramètres du projet en collaboration avec les autres ministères concernés. « J’ai demandé au ministre de l’Hydraulique de collaborer étroitement avec les acteurs de l’énergie et des autres secteurs concernés afin de proposer une solution à long terme, durable et respectueuse de notre environnement », a-t-il fait savoir.



Source : Source : https://atlanticactu.com/arabie-saoudite-le-presid... Sénégal Atlanticactu/ Saliou Ndong

Accueil Envoyer à un ami Partager