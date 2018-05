Arabie Saoudite: Pour une première, des églises pourraient voir le jour

Pour la première fois dans l’histoire, des églises pourraient voir le jour en Arabie Saoudite. Selon les médias égyptiens, le royaume et le Vatican auraient conclu un accord pour construire des églises pour les chrétiens vivant dans la nation officiellement musulmane.



Selon le site américain, Breitbart, l’accord a été signé par le cheikh Mohammed Ben Abdel Karim Al-Issa, secrétaire général de la Ligue islamique et le cardinal Jean-Louis Tauran, président du Conseil pontifical pour le dialogue inter religieux au Vatican.



Breitbart, citant le journal Egypt Independent, rapporte que l’ouverture et la coopération socioculturelle de l’Arabie saoudite avec le monde non musulma, résultent de sa volonté de réduire sa dépendance aux ressources pétrolières, son principal moteur économique. Conformément à l’accord, un comité mixte de coordination sera créé, composé de deux représentants des deux parties pour organiser des futures réunions. Ce comité devrait se réunir une fois tous les deux ans et les réunions devraient se tenir à Rome ainsi que dans une ville choisie par la Ligue islamique.



Les rapports indiquent également que l’Arabie Saoudite est le seul pays de la région sans église. Le pays aurait également adopté le wahhabisme islamique, qui interdit toutes formes d’activités religieuses non musulmanes.



Le cardinal Tauran, dans une interview accordée au journal Vatican News, a confirmé qu’un accord avait été signé.







Crédit photo : reporter