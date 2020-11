Arabie saoudite : Le prince Ben Salman promet l?enfer aux militants extrémistes Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Novembre 2020 à 15:30 | | 0 commentaire(s)|

Suite à l’attentat contre le cimetière non musulman de Djeddah, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a promis de réprimer les militants extrémistes d’une « main de fer ». « Nous continuerons de frapper d’une main de fer tous ceux qui veulent nuire à notre sécurité et stabilité. Nous continuerons d’affronter toutes idées et tout comportement extrémistes« , a-t-il déclaré dans une adresse au Conseil consultatif. Pour rappel, l’attaque survenue lors de la célébration de l’armistice de 1918, a été revendiquée hier jeudi par le groupe terroriste Etat islamique, rapporte France24.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-32370-arabie-saou...

