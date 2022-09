Arc-En-Ciel sur la concertation sur la vie chère: «Si les intentions étaient sérieuses, la première mesure serait de s’attaquer au train de vie de l’Etat»

Les difficultés persistantes de la vie des Sénégalais et les péripéties de la rentrée parlementaire, tels sont les points de l'actualité nationale qui ont été longuement examinés par le bureau du mouvement «Arc-en-ciel» «Ëlëg Sibiir». S’agissant de la concertation sur la vie chère, le mouvement a exprimé son étonnement face à celui du Président Macky Sall, par rapport à la réalité de ce que vivent les Sénégalais au quotidien. Et c’est sans détour qu’il considère les 15 mesures préconisées comme de simples slogans qui n’auront en vérité aucun impact sur la souffrance des Sénégalais dans ce domaine. En effet, note Sheikh Mamadou Dieng Président du mouvement, « tout le monde sait que c’est la structure même de l’économie sénégalaise qui fait que la vie des citoyens ne peut qu’être difficile. Et si les intentions déclarées étaient sérieuses, la première mesure aurait été de s’attaquer d’abord au train de vie somptueux de l’Etat que supporte le contribuable, et à la corruption constatée à tous les niveaux de la vie sociale ».



Pour lui, la décision de recruter un millier de volontaires pour les services du contrôle économique ne fera en vérité qu’amplifier le fléau mais ne va en aucun cas régler la question des prix au consommateur. « En tout état de cause, le panier de la ménagère ne pourrait être allégé durablement que si les droits de douane sur les produits de consommation courante sont allégés. Il s’y ajoute, comme pour l’amplifier, que le Port autonome de Dakar répercute de lourdes charges qui, souvent, n’ont rien à voir avec son objet social, sur le prix de revient des marchandises en transit dans ses services », souligne Mamadou Dieng. S’agissant de la rentrée parlementaire, les membres de « Ëlëg sibiir » Mouvement Arc en ciel « se sontfélicités du comportement courageux et responsable des députés de l’opposition, ce qui leur a épargné la furie de Benno Bokk Yaakaar coutumier de faits de violence dans l’hémicycle ». En effet, déclare Mamadou Dieng, « les Sénégalais se rappellent encore le traitement humiliant et dégradant, avec leurs vêtements déchirés, réservé à Mamadou Diop Decroix et Oumar Sarr lors de la dernière législature, par les députés de la majorité. Personne, ni le Président Macky Sall lui-même, ni aucun des donneurs de leçons actuels, n’avaient condamné la dérive ».

L'As