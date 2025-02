Archevêché de Dakar : Monseigneur Benjamin Ndiaye démissionne, son remplaçant connu Rédigé par leral.net le Samedi 22 Février 2025 à 18:38 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Rome / Dakar/ Charlotte Diop Coup dur pour l’église sénégalaise. Le Vatican a officiellement annoncé, dans un document, la démission de Monseigneur Benjamin Ndiaye de sa charge d’archevêque métropolitain de Dakar. Cette décision a été acceptée par le Pape, qui a par ailleurs désigné Monseigneur André Guèye, ancien évêque de Thiès et administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal, pour lui succéder à la tête de l’archidiocèse de Dakar. Selon les informations officielles, Mgr André Guèye est né le 6 janvier 1967 à Pallo-Younga. Son parcours ecclésiastique a débuté au Grand Séminaire de Sébikhotane à Dakar, avant de se poursuivre à celui de Brin à Ziguinchor. Il a ensuite approfondi sa formation en théologie à l’Université pontificale urbanienne de Rome, au sein du Collège pontifical urbain. Il a été ordonné prêtre le 27 juin 1992 à Thiès. Tout au long de son ministère, Mgr André Guèye a occupé diverses fonctions pastorales et académiques, renforçant ainsi son engagement au service de l’Église et des fidèles. Son élévation au rang d’évêque de Thiès en 2013 a marqué une étape importante de son parcours. Plus récemment, il a été nommé administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal le 12 janvier 2023, une mission qu’il a menée avec dévouement et rigueur. Une transition sous le signe de la continuité La nomination de Mgr André Guèye à la tête de l’archidiocèse de Dakar marque un tournant pour l’Église catholique au Sénégal. Elle s’inscrit dans une logique de continuité et de renforcement du travail pastoral amorcé par son prédécesseur, Mgr Benjamin Ndiaye. Les fidèles attendent avec intérêt cette nouvelle période sous la direction du nouvel archevêque, espérant qu’il poursuivra l’œuvre d’évangélisation, de cohésion sociale et de dialogue interreligieux qui caractérise l’Église au Sénégal. Avec cette nomination, le Pape François réaffirme son attachement à la vie de l’Église africaine et à son rôle crucial dans le tissu social et spirituel du pays.



