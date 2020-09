Archives : Voici la sortie de Me Moussa Diop qui lui a valu son limogeage Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020 à 20:21 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS : Me Moussa Diop n'est plus le directeur de la société de transports Dakar Dem Dikk. Le responsable APR a purement et simplement été démis de ses fonctions. Tout porte à croire que cela est dû à sa dernière sortie médiatique. Invité sur la SEN TV, Me Moussa Diop avait déclaré que le chef de l'Etat actuel n'a pas droit à un troisième mandat.



Source : Source : https://xalimasn.com/archives-voici-la-sortie-de-m...

