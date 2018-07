Arène Nationale : Matar Bâ salue le "savoir-faire" de la Chine

Le président chinois Xi Jinping a remis symboliquement, dimanche en milieu de matinée à Pikine (banlieue dakaroise), les clés de l’arène nationale à son homologue sénégalais Macky Sall. L’infrastructure sportive d’un coût de 32 milliards de francs CFA a été construite par la République populaire de Chine. Le complexe est dédié à la lutte traditionnelle, entre autres.



Internant lors de la cérémonie de remise des clés, informe l’Agence de presse sénégalaise, le ministre des Sports Matar Bâ a salué le ‘’savoir-faire‘’ et la ‘’rigueur’’ des entreprises chinoises qui ont construit cette infrastructure, en seulement 28 mois. Il a, à cet effet exprimé la ‘’satisfaction et la reconnaissance’’ des autorités sénégalaises.



L’arène nationale s’ajoute à d’autres infrastructures sportives construites par la Chine au Sénégal, a rappelé Matar Bâ, citant le Stade Léopold Sédar Senghor, les stades régionaux entre autres.



‘’L’arène vient combler un grand vide. Les pratiquants et les amateurs l’ont toujours rêvé, mais grâce à la Chine, la réalité a dépassé le rêve’’, a souligné le ministre des Sports.



Pour sa part, le président du Comité national de gestion (CNG) de lutte, Docteur Alioune Sarr, a invité les acteurs de cette discipline sportive à ’’bien entretenir’’ le plus longtemps possible l’arène nationale.



’’Faisons en sorte que ce joyaux, qui n’existe qu’au Sénégal soit bien entretenu le plus longtemps possible’’, a-t-il dit.

Le président du CNG s’est dit ‘’ fier’’ et ‘’honoré’’ par la réalisation de l’arène nationale qu’il a présentée comme un ‘’joyaux’’.



Selon Alioune Sarr, l’Etat mettra en place la structure qu’il faut pour gérer l’arène nationale.

Par rapport à la non prise en compte des réalités de la lutte par les constructeurs, soulevées par certains, le président du CNG a assuré que ’’tout est prévu’’.