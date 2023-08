Arène nationale : BB Diène corrige et envoie Baye Mandione à la retraite ! Rédigé par leral.net le Lundi 14 Août 2023 à 00:07 | | 0 commentaire(s)|

La journée de lutte organisée par le groupe événementiel Jamaïcain Production, ce dimanche à l’arène nationale de Pikine, s’est soldée par une éclatante victoire de « BB Diène » sur Baye Mandione. Le lutteur de la Médina qui était à l’affiche principale, n’a pas perdu de temps pour déployer sa palette technique et sa puissance physique afin de neutraliser et anéantir les velléités de son vis-à-vis. Après quelques minutes d’observation, « BB Diène » a réussi à trouver la faille dans la garde de Mandione avant de le maîtriser pour mieux le projeter au sol. Une défaite de trop pour le pensionnaire de l’écurie qui se dirige droit vers la retraite après une longue carrière dans l’arène. Contrairement à « BB Diène » qui se relance parfaitement après un passage à vide dans sa progression...

Source : https://www.dakaractu.com/Arene-nationale-BB-Diene...

