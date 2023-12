Arène nationale : Combat avorté entre Issa Pouye et Tony Junior, faute de cachet faible du côté de Issa Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Décembre 2023 à 01:48 | | 0 commentaire(s)|

Il ne restait plus que les derniers réglages au niveau du CNG, pour enfin valider leur duel, mais c’est à ce dernier moment que le lutteur de Thiaroye, Issa Pouye, a fait capoter toutes les démarches entreprises pour ficeler son affrontement contre le jeune Tony Junior.



Raison avancée? La faiblesse du cachet à lui proposé. Il a en effet demandé au promoteur, Abdoulaye Diakhaté, d’augmenter son cachet afin qu’il soit en mesure de tenir tête à ce jeune prodige, chose que ce dernier n'a pu honorer.

« J’étais d’accord avant, de lutter contre Tony, mais j’ai réfléchi et parlé à mon staff qui m’a conseillé de renégocier le cachet jugé faible, je l’ai dit au promoteur, mais il n’a pas voulu l’augmenter, c’est pourquoi je me retire, j’assume mes responsabilités », assure Issa Pouye.



Pourtant devant les portes du CNG, journalistes et chroniqueurs s’attendaient à rentrer ce soir avec cette belle affiche confirmée, mais pour le promoteur ce combat n’a plus de sens, car il n’aura pas lieu.



« Issa Pouye demande plus que ce qui a été convenu, j'aurais pu négocier si sa demande était raisonnable, mais il a triplé le montant convenu... », assure le promoteur.

