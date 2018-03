Argent libyen : Nicolas Sarkozy mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

La garde à vue de Nicolas Sarkozy, interrogé depuis mardi matin dans le cadre de l’enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, a été levée ce mercredi en fin de journée.



Mais l'ancien président de la République (2007-2012) n'en a pas fini avec la justice dans ce dossier puisque, selon les informations du Monde et de Mediapart, il a été mis en examen pour "corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics".



Il a été placé sous contrôle judiciaire. Si Nicolas Sarkozy, qui nie tous les faits qui lui sont reprochés, n'a pas été déféré au parquet pour sa mise en examen, c'est en raison de la venue, dans la soirée, des juges à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières fiscales (OCLCIFF), à Nanterre (Hauts-de-Seine).



Il est rentré chez lui



Cette première audition de l’ancien chef de l’Etat dans ce dossier tentaculaire sur lequel les juges enquêtent depuis cinq ans avait démarré mardi à 8h. Aucun élément n'a filtré pendant toute la durée de sa garde à vue, qui a duré environ seize heures mardi, puis plus de neuf heures ce mercredi.



Un "coup de tonnerre"



Nicolas Sarkozy a pu rentrer chez lui, dans le XVI arrondissement de Paris, après avoir été mis en examen.



«C’est un coup de tonnerre après cinq ans d’investigations. Il est mis en examen des principaux chefs dans cette enquête», a relevé une source proche du dossier. Sollicités, les avocats de l’ex-président n’étaient pas disponibles dans l’immédiat.



Aussi menacé de procès dans l'affaire des "écoutes"



Cette affaire n’est pas la seule dans laquelle il est mis en cause. Il a été renvoyé en correctionnelle en février 2017 par le même juge Serge Tournaire, pour financement illégal de campagne électorale, mais cette fois pour la présidentielle de 2012. Il a fait appel de ce renvoi.



Nicolas Sarkozy, 63 ans, est aussi menacé d’un procès dans l’affaire dite «des écoutes». Il est suspecté d’avoir tenté d’obtenir d’un magistrat à la Cour de cassation, Gilbert Azibert, des informations le concernant couvertes par le secret.