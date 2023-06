Armée: 5 contingents rappelés à partir du 1er juillet Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juin 2023 à 12:19 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère des Forces armées a annoncé avoir pris la décision de rappeler, à partir du 1ᵉʳ juillet, les personnels militaires disponibles de cinq contingents ayant déjà effectué leur « durée légale ». Il s’agit des contingents 2029/3, 2020/1, 2020/2, 2020/3 et 2021/1, libérés au terme de leur durée légale, indique un communiqué du ministère des Forces […] Le ministère des Forces armées a annoncé avoir pris la décision de rappeler, à partir du 1ᵉʳ juillet, les personnels militaires disponibles de cinq contingents ayant déjà effectué leur « durée légale ». Il s’agit des contingents 2029/3, 2020/1, 2020/2, 2020/3 et 2021/1, libérés au terme de leur durée légale, indique un communiqué du ministère des Forces armées. Cette décision concerne les militaires non réengagés au terme d’un service actif légal de deux ans.



Source : Source : https://lesoleil.sn/armee-5-contingents-rappeles-a...

Accueil Envoyer à un ami Partager