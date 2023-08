Armée: Macky réceptionne le premier patrouilleur lance-missile L’Etat continue de poursuivre ses investissements pour renforcer les capacités des Armées. Le Président Sall va procéder à la réception et au baptême du premier patrouilleur lance-missile de la Marine sénégalaise. «Le Walo» sera suivi de deux autres qui vont permettre d’assurer une meilleure protection des eaux sénégalaises alors que l’exploitation des hydrocarbures se précise.

La montée en puissance se poursuit : après la cérémonie de Concarneau en France, le Président Sall va procéder ce matin à la réception du premier patrouilleur lance-missile de la Marine sénégalaise, «Le Walo», qui sera suivi de deux autres navires du même type. «Ces acquisitions relèvent de la vision stratégique de Son Excellence Monsieur Macky Sall, chef suprême des Armées, qui ne ménage aucun effort pour renforcer nos Armées dans un programme qui a pour ambition de concrétiser la montée en puissance face aux défis sécuritaires qui caractérisent notre sous-région», renseigne un communiqué du ministère des Forces armées.



D’après Le Quotidien, Me Sidiki Kaba a procédé à sa réception en France il y a un mois, en présence du Chef d’état-major de la Marine nationale sénégalaise et de plusieurs autorités, administratives, politiques et militaires françaises. Il rappelle que ces navires vont grandement participer à la sécurisation des espaces maritimes qui sont sous la juridiction du Sénégal. Grâce au système de management et de combat, et à l’armement embarqué, les Opv ont la capacité d’effectuer, avec efficacité, des missions de défense maritime du territoire et des missions d’action de l’Etat, en mer comme sur terre, la lutte contre la pêche illicite non réglementée et non déclarée, la lutte contre les trafics de drogues et d’armes, la sécurisation des plateformes pétrolières et gazières offshore.



Avec une posture robuste et dissuasive contre les menaces aussi bien conventionnelles qu’asymétriques, les Opv 58s sont aussi dotés d’un rayon d’action important qui leur permet de naviguer de Dakar à Luanda. Cette grande endurance des navires sera mise à profit pour développer des actions de coopération bilatérale ou multilatérale avec les Etats côtiers du Golfe de Guinée. Les travaux de construction de ce nouveau navire ont duré trois ans, depuis la signature du contrat le 17 novembre 2019. Les Opv 58s contribueront au rayonnement de la Marine sénégalaise.



Avec l’érection de l’Ecole nationale de la Marine, qui est le dernier édifice militaire qu’il fallait construire, la carte scolaire des Armées est désormais complète. Il y a l’Ecole de l’Armée de l’air, des sapeurs-pompiers, l’Ecole de guerre, des officiers, de l’Administration pénitentiaire… Sans oublier l’existant, comme l’Ecole nationale des officiers d’active (Enoa), l’Ecole nationale des sous-officiers d’active (Ensoa), l’Ecole nationale de police. Bref, le Sénégal veut obtenir sa souveraineté sécuritaire en formant sa propre élite militaire et paramilitaire.





