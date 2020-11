Armée: Première édition de la Journée de solidarité des Forces armées célébrée demain, mardi

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Novembre 2020 à 17:43 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, présidera demain, mardi, la première édition de la Journée de solidarité des Forces armées dont la cérémonie se déroulera à partir de 10 heures, au Cercle mess des officiers colonel Emmanuel Gomis (ex-Amirauté).



Il précise dans le communiqué que la manifestation va enregistrer la participation du chef d’état-major des Forces armées, le général de corps aérien Birame Diop et du Haut commandant de la Gendarmerie nationale, le général Jean-Baptiste Tine.



Ainsi, cette première édition de la Journée de solidarité des Forces armées sera axée sur le thème : "Fraternité et solidarité dans les armées: hommage aux militaires blessés et invalides".



L'initiative vise ainsi à apporter " un soutien moral et matériel aux personnels blessés et invalides des armées " et à " revivifier la cohésion ainsi que l’esprit de solidarité à l’égard des frères d’armes méritants ".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos