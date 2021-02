Armée : opérations de sécurisation et de ratissage en casamance Rédigé par leral.net le Samedi 6 Février 2021 à 17:20 | | 0 commentaire(s)|

Chronique d’un «Set-Setal» à l’arme lourde ! Récemment, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) a publié un communiqué informant sur les opérations militaires en Casamance pour neutraliser des éléments armés (Front Sud) auteurs d’exactions contre les populations. Par contre, sur le « Front Nord », c’est l’accalmie ! Car le […] Chronique d’un «Set-Setal» à l’arme lourde ! Récemment, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) a publié un communiqué

informant sur les opérations militaires en Casamance pour neutraliser des éléments armés (Front Sud) auteurs

d’exactions contre les populations. Par contre, sur le « Front Nord », c’est l’accalmie ! Car le chef autoproclamé

Salif Sadio traqué par l’Armée et menacé à l’époque par l’ancien ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, s’est

terré en territoire gambien. Et tant mieux pour la paix en Casamance. Chronique d’un « Set-setal » à l’arme Le Témoin



Source : Source : https://letemoin.sn/armee-operations-de-securisati...

