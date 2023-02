Arnaque sur 5 milliards FCfa: Zaki Sow, l'escroc d’Abdoulaye Sylla, cueilli par la Dic

Zakiloulahi Sow, récidiviste et escroc notoire, qui a escroqué d'un montant de 5 milliards FCfa, Abdoulaye Sylla, a été arrêté ce jeudi, par les éléments de la Division des Investigations criminelles. L’escroc, ayant accepté d’abord, une médiation pénale, activait des leviers solides pour échapper à la justice. Mais, il semble que ses stratagèmes se sont effrités. D’après la source, l’escroc a été transporté aujourd’hui, à la cave du Tribunal où, il bénéficie d’un retour de parquet. Il devrait encore, répondre d’ici demain, aux enquêteurs, avant de refaire face au juge.



A retenir que depuis la plainte d'Abdoulaye Sylla devant le procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance Hors classe de Dakar contre Zakiloulahi Sow, pour escroquerie avec un préjudice de 5 milliards de FCfa, la médiation pénale, acceptée, n’avait rien donnée. Pourtant, le mis en cause s’était engagé en janvier, à aller voir un notaire pour certifier que les 5 milliards dûs, appartenaient au plaignant, le sieur Abdoulaye Sylla. Chose qui a tardé à être faite. À la place, pour éviter d’être envoyé en prison, Zaki Sow s’était tout bonnement, tapé un certificat médical.



Et, il a été même, dénoncé l’existence de lobbies, composées d'agents administratifs de l’État et d’hommes d'affaires (vendeurs de produits alimentaires), qui servent de protection au gars, clairement fiché comme un escroc. Ainsi, la source s’interrogait du comment une personne peut dérober 5 milliards FCFa, reconnaître son forfait et continuer à se promener dans les rues.



Dans ce dossier, Zakiloulahi Sow avait utilisé SIRAJ FINANCIAL HOLDING, société qu’il avait créée au Togo, pour procéder à la signature du protocole de rachat, en lieu et place d’Abdoulaye Sylla, en usant des 5 millards de Sylla pour le compte de SIRAJ FINANCIAL HOLDING, sa propre société, pour le rachat des parts détenues par la Lybian Foreign Bank, dans le capital de la SIAB.