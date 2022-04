Arnaque via un prétendu financement : Voici comment des malfrats utilisent la Fondation Servir le Sénégal et le Ministère des Finances Avec l’entête du Ministère des Finances et du Budget, de sinistres individus, en cette période de finances tendues, ciblent des individus et leur miroitent un don qui avoisine 600 000 francs CFA ou plus. Mais, il faut de « légers frais » pour y avoir accès. Stop ! C'est une pure arnaque !

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Avril 2022 à 19:32

C'est une arnaque pour tromper la vigilance des Sénégalais. Car la Fondation Servir le Sénégal et le Ministère des Finances et du Budget ne sont ni de près ni de loin associés à ces faux financements. Il ne faut donner aucune suite à ces escrocs.



Voici comment des malfrats utilisent la Fondation Servir le Sénégal et le Ministère des Finances



