Arnaques aux placements : Forex, cryptos... la liste des sites interdits s'allonge

Dans une nouvelle mise en garde publiée vendredi 25 juin, les gendarmes de la Bourse et de l'Assurance alertent le grand public sur la prolifération de sites proposant d'investir sur le marché des changes et des produits dérivés de crypto-actifs sans y être autorisés.



Inéluctablement, les listes noires des sites présentant un risque d’arnaque aux placements ne cessent de s’allonger. Alors que l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ont fait état d’une explosion des escroqueries en 2020, avec 1.200 nouvelles plateformes placées sur leurs listes noires l’an passé, les gendarmes de la Bourse et de l’Assurance viennent une nouvelle fois de publier une alerte sur de nouveaux acteurs proposant des investissements aux particuliers sans y être autorisés. Parmi ces sites récemment identifiés, 20 permettent de trader sur le marché des changes non régulé, le Forex, et 11 sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs. L’ensemble de ces plateformes est donc impérativement à éviter car en donnant suite à d’éventuelles propositions d’investissement, vous vous exposez à de très lourdes pertes en capital, voire à perdre l’intégralité de votre placement.



Voici, en détail, les noms des 20 sites interdits exerçant sur le Forex :



www.24trading.co

www.amegafx.com/fr

www.app-trader.biz

www.astrahorizon.com

www.btcusdtbank.com

www.capitalpro-inv.com

www.dmadirectab.com

www.eufm.eu

www.everestbtc.com

www.exfinances.com

fr.investigram.com

www.fxcm-group.io

www.lplcapital.eu

www.mangroupfx.com

www.marginelite.com

www.primexbt.com

www.puprime.com

www.thebestrader.io

www.tradeviewforex.com

www.u-i-group.com



Voici également l’identité des 11 plateformes proposant des produits dérivés sur les crypto-actifs sans y être autorisés :



www.aroxcapital.com

www.bitcoin-champion.com

www.bitcoinera.app

www.btcswing.com

www.cmccapital.net

www.ctxholdings.com

www.lhk-group.com

www.newcfds.com

securedailywealth.com/bitcoinpro/

securedailywealth.com/the-bitcoin-era/

www.solidinvest.co



Bien évidemment, les listes noires de l’AMF et de l’ACPR ne se limitent pas à ces nouveaux membres. Pour vérifier que votre intermédiaire ne vous fait courir aucun risque d’escroquerie, rendez-vous sur ces listes complètes, disponibles sur le site Assurance banque épargne Info service, en cliquant sur “Vos démarches” puis “Se protéger contre les arnaques”. “Attention, ces listes sont mises à jour régulièrement mais n’ont pas vocation à être complètes car de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement”, préviennent l’AMF et l’ACPR dans leur communiqué conjoint.





Plus généralement, avant de placer votre argent sur une plateforme en ligne, vérifiez en premier lieu qu’elle est habilitée à exercer sur le site du Registre des agents financiers (Regafi) et de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias). “Si la personne ne figure sur aucune de ces deux dernières listes, nous vous invitons fortement à ne pas répondre à ses sollicitations car celle-ci est en infraction avec la législation applicable et n’est pas tenue de respecter les règles élémentaires de protection des investisseurs, de bonne information ou de traitement des réclamations”, préviennent les régulateurs. Et les pertes peuvent être colossales pour les investisseurs floués. En 2020, elles se sont en moyenne chiffrées à 40.000 euros. Et elles atteignent parfois des montants bien plus élevés. Une excellente raison de rester sur vos gardes.













