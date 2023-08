Arrestation : Le journaliste Abdou Khadre Sakho en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles

Le reporter est également poursuivi pour actes et manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions, a ajouté la même source.



Selon l’Agence, il est l’auteur d’un article portant sur les « négociations souterraines pour la libération du leader de l’ex parti PASTEF, Ousmane Sonko » publié sur le site de Senego. Il était convoqué puis auditionné pendant plusieurs heures à la DIC, selon la même source.



Pour rappel, Ousmane Sonko a été inculpé le 29 juillet dernier pour appel à l’insurrection, atteinte à la sûreté de l’État, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l’autorité de l’État, actes visant à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves et vol.