Arrestation d’un dealer à Grand-Yoff

Dans le cadre de sa lutte contre le trafic de stupéfiants, le commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a procédé à l’interpellation du sieur M.R. Bâ, originaire de la Guinée Conakry, âgé de 41 ans et habitant aux Parcelles assainies.



Le susnommé, mécanicien de profession, est tombé dans les filets de la police de la localité, au cours d’une opération de patrouille aux alentours de l’école Mariama Niasse. Le quidam qui tentait de prendre la fuite après avoir aperçu les limiers, a été interpellé en possession d’un sac de voyage contenant 4 kilogrammes de chanvre indien. Interrogé sur la provenance de la drogue, M.R. Bâ a laissé entendre qu’il revenait d’un voyage et que c’est l’apprenti-chauffeur qui a confondu son sac.



Quant à sa présence à une heure tardive à Grand-Yoff, alors qu’il habite les Parcelles assainies, M. Bâ a eu du mal à convaincre les limiers. Ainsi, pris la main dans le sac, M.R. Bâ a été conduit à la Police de Grand-Yoff, avant d’être déféré au parquet pour offre et cession de chanvre.













L'As