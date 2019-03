Arrestation de 13 militants de ‘’Idy 2019’’ : Amsatou Sow Sidibé exige une libération immédiate Pas moins de 13 militants de la coalition ‘’Idy 2019’’ ont été arrêtés depuis dimanche dernier, après le vote. Des jeunes favorables à cette coalition avaient manifesté devant la RTS, alors que des femmes de cette même mouvance avaient organisé un concert de casseroles sur la VDN. Membre de cette coalition, Amsatou Sow Sidibé exige leur libération immédiate et sans condition. « Le droit à la manifestation est inscrite dans la constitution. Ces femmes et ces jeunes n’ont fait que manifester, ils n’ont tué personne. Nous exigeons leur libération immédiate et sans condition », a martelé le professeur Amsatou Sow Sidibé sur la RFM, promettant des actions d’envergure si ces 13 personnes ne sont pas libérées dans les meilleurs délais.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2019



