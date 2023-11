Arrestation de Coline Fay : les graves révélations de Juan Branco

Juan Branco fait de graves révélations sur l’arrestation de Coline Fay. Coline Fay, citoyenne française qui vit au Sénégal, a été arrêté par les éléments de la Sureté Urbaine vendredi dernier devant la Cour Suprême.



Citoyenne française de 26 ans, elle a été placée en détention au Sénégal. Elle est accusée d’avoir participé à une manifestation pacifique le 17 novembre dernier. Pour cela, elle encourt la perpétuité.



L’incrimination ? « Association de malfaiteurs terroristes ; complicité contre l’autorité de l’état, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité de l’Etat », révèle l’avocat français Juan Branco.



Mais il y a plus grave. Selon l’avocat de Ousmane Sonko, l’Elysée, prévenu depuis cinq jours, a sciemment laissé faire. « Je le répète: l’Elysée, prévenu, a laissé placer en détention illimitée, en les conditions que l’on sait, une citoyenne française de 26 ans parce qu’elle soutenait le droit d’un opposant à se présenter à une élection », rembobine-t-il, rapporte Senenews.



« Le Président du Sénégal s’est vu offrir une immunité diplomatique par la France il y a deux semaines seulement en étant nommé « envoyé spécial » du « Pacte de Paris pour la Planète et les Peuples » (sic), après avoir massacré 60 manifestants et blessé des milliers », a-t-il déballé, avant d’ajouter : « Il est le plus proche allié d’Emmanuel Macron en Afrique. »



« Coline Fay rejoint, en des conditions de détention atroces, les près de 1000 prisonniers politiques détenus par ce régime, et de nombreux corps torturés. Par un régime que la France a choisi, urbi et orbi, pour premier allié. Nous exigeons que lui soit rendue sa liberté », exige-t-il.