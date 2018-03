Arrestation de Dias : Serigne Diagne et Cie libres Les membres de la Rédaction de Dakaractu, arrêtés avec Barthélémy Diaz ont été finalement, libérés. Seul Barthélémy Dias, dont certains de ses avocats se dirigent à la Brigade de recherche, reste en garde-à-vue. D’après une source proche, les chefs d’inculpations retenus contre lui, ne sont pas encore évoqués par les gendarmes.

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Mars 2018 à 20:12

Les membres de la Rédaction de Dakaractu arrêtés avec Barthélémy Dias, ont été libérés. Le directeur de publication de Dakaractu, Serigne Diagne, son petit frère, Demba Diagne et le chauffeur de la rédaction, Omar Seck retrouvent les siens.



Seul, le Maire de Mermoz Sacré-Cœur, reste en garde-à-vue dans les locaux de la brigade de Recherche. Ainsi, une source du maire, contactée a pr notifiés.



Mais, certains de ses avocats, dont Mes El Malick Ndiaye, Khoureychi Ba et El Hadj Diouf sont en route pour le rejoindre à la Brigade.



