Arrestation de Guy Marius Sagna et Cie: COSEDDH et ROADDH exigent la libération immédiate et sans condition La Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits Humains (COSEDDH) et le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains (ROADDH) ont exprimé leur inquiétude après l’arrestation et l’emprisonnement de Guy Marius Sagna et de 7 autres personnes, suite à une manifestation contre la hausse du prix de l’électricité.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2019 à 10:45 | | 0 commentaire(s)|

« La liberté d’expression et la liberté de rassemblement pacifique sont garanties par la Constitution du Sénégal et les traités régionaux et internationaux des droits humains dont l’Etat du Sénégal est partie », écrivent-ils dans un communiqué.



Les deux organisations demandent à l’Etat du Sénégal de « r especter ses engagements internationaux en matière de liberté d’expression et de rassemblement pacifique et à abroger toute disposition législative, réglementaire ou mesure administrative qui entrave l’exercice de ces libertés ».



Aussi, exigent-elles « la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna et des autres manifestants arrêtés », annonçant qu’elles mettront tout en œuvre « pour que ces personnes injustement incarcérées retrouvent la liberté », poursuit le document.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos