Arrestation de cinq individus, pour tentative de trafic de migrants

Dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière, l'antenne saint-louisienne de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a arrêté cinq personnes : le réparateur et le décorateur de la pirogue, l’animateur principal du voyage et les deux capitaines qui devaient convoyer les potentiels migrants aux îles Canaries. Les limiers de cette unité de la Direction de la police aux frontières (DPAF), ont également procédé à la saisie des téléphones portables des mis en cause et des filets de pêche, rapporte "Seneweb".



À l’issue de l’enquête du bureau de la DNLT de Saint-Louis, les cinq suspects ont été déférés au Pool judiciaire et financier, pour tentative de trafic de migrants par voie maritime et association de malfaiteurs.