Arrestation de deux hommes habillés en Burqa à Dakar, voici ce qu’ils préparaient ! Hier, deux hommes habillés en Burqa, avec de faux seins, de fausses hanches et toute une panoplie de lingerie féminine, ont semé la panique dans la capitale sénégalaise. En provenance d’Arabie Saoudite, ces deux jeunes hommes de nationalité sénégalaise, assistaient à la prière de 14H du vendredi. Démasqués par leur morphologie masculine et leur démarche qui n’avait rien de gracieuse, ils ont été cueillis par la Sûreté urbaine et placé ensuite en garde-à-vue, rapporte "L’Observateur".

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2019 à 18:35 | | 0 commentaire(s)|

Naturellement, les gens ont rapidement soupçonné qu’ils préparaient un acte terroriste. Mais, selon les suspects, la raison est toute autre. Ils disent vouloir braquer un magasin d’un de leurs parents sis au quartier de Rebeuss.



Pourtant, les mis en cause sont membres d’une richissime famille commerçante établie entre la Médina et Rebeuss. La police, qui est sur plusieurs pistes, a ouvert une enquête pour tirer au clair cette affaire.

