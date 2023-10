Arrestation de plusieurs Kaolackois lors des derniers événements au Sénégal : Le mouvement "la Solution par la Sagesse" exige leur libération immédiate Rédigé par leral.net le Lundi 30 Octobre 2023 à 01:09 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir déploré la mise en détention du leader Ousmane Sonko et l'arrestation de plusieurs autres individus lors des émeutes au Sénégal et même après, le mouvement "la Solution par la Sagesse" a fait face à la presse cet après-midi à Médina Baye pour exiger leur libération immédiate. "Dans cette vague d'arrestations sans précédent d'opposants politiques jamais vécue dans l'histoire de notre jeune nation, Kaolack a eu son lot de surprises puisque beaucoup de ses fils ont subi la foudre répressive du régime", ont indiqué les membres dudit mouvement avec à leur tête, l'adjoint au maire, Baye Mbaye Niass. Parmi les Kaolackois arrêtés, l'on peut citer Azoura Fallou, Adji Ndao, Mouhamed Seck, El Hadj Thiam, Saliou Gadiaga, Habib Sène, El Hadj Khouma, Pape Ngom, Diouly Ngom, Cheikh Sidy Moctar Foba, Cheikh Diouf, Aliou Diagne, Adama Niang etc. Ils ont décidé de remettre un mémorandum au khalife général de Médina Baye dans lequel ils ont énuméré l'arrestation tous azimuts de talibés de la fayda et autres et leurs conditions de détention...

