Arrestation du PM des Iles Vierges : qui est ce politicien sénégalais à qui le trafiquant doit 100.000 dollars Le Premier ministre des Iles Vierges britanniques, Andrew Arthuro Fahie, a été arrêté jeudi 28 avril, en Floride et inculpé pour trafic de drogue et blanchiment d'argent, a annoncé le gouverneur de ce territoire d'Outre-mer du Royaume-Uni. Seulement, ce dernier évoque parmi ses complices un politicien sénégalais.

Selon la plainte pénale, Fahie a déclaré à l'informateur de la DEA qu'il était proche d'un trafiquant de drogue connu sur l'île des Caraïbes ainsi que d'un associé politique non identifié du Sénégal qu'il a accepté d'aborder au sujet de la contrebande d'armes à feu.



Au cours de ces conversations, il a demandé à l'informateur de la DEA de payer plus de 100 000 dollars pour régler une dette avec le Sénégalais, indique la plainte.



Leral va publier les procès verbaux (Pv) de l'arrestation du Premier ministre des Iles Vierges britanniques. Son dernier séjour au Sénégal sera aussi divulgué et l'identité de son logeur sera également dévoilée.



Flash back, opération montée depuis 6 mois



Le jeudi 28 avril 2022, les agents américains se présentent comme des membres du puissant cartel de Sinaloa au Mexique. En réalité, leur mission est de piéger Andrew Fahie, soupçonné d'être mêlé au trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent.



Son arrestation intervient à bord d’un jet privé à l’aéroport d’Opa Locka à Miami. Avant de s’envoler pour les Îles Vierges Britanniques, Andrew Fahie aurait échangé avec les agents infiltrés sur les modalités de faire transiter la cocaïne colombienne dans le réseau portuaire du territoire britannique.



Apres avoir donné son accord contre paiement d'une somme d’argent, Andrew Fahie est arrêté par les agents.



Oleanvine Maynard, directrice du port de Road Town, ville capitale de Tortola, l’île principale des Îles Vierges Britanniques, est également arrêtée avec son fils, Kadeem. Ils sont accusés d’être les complices d’Andrew Fahie. Le gouverneur-général affirme que l’opération américaine pour piéger Andrew Fahie, a démarré en octobre 2021. Le Premier ministre devrait obtenir 7 millions de dollars en échange de sa coopération.



En 2003, une enquête infructueuse pour blanchiment d’argent avait déjà été menée contre Andrew Fahie.



Arrivé au pouvoir en 2019, il dirige les affaires intérieures de ce territoire britannique de 35.000 habitants. La Grande Bretagne est responsable de la défense et des affaires externes.

